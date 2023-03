Adekanye: «L’ultimo anno alla Lazio? Il piu difficile della mia carriera»

Il giovane olandese si è raccontato a cuore aperto in una lunga intervista parlando anche del suo passato biancoceleste

Bobby Adekanye, ex giocatore della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano olandese Voetbalzone, levandosi anche qualche sassolino dalla scarpa sul suo passato biancoceleste

LE PAROLE- «Ero in una squadra con tanti big alla Lazio, tanti fuoriclasse, ma non ero molto apprezzato. Beh, dai tifosi sì. Loro sono sempre stati con me, sono grato per questo, ma il club non aveva piani per me e ha mostrato poco amore. Sono andato a Barcellona dopo il mio infortunio per riprendermi e non ho ricevuto una telefonata su come stavo. Quell’ultimo anno alla Lazio è stato finora l’anno più duro della mia carriera. Tornato dalla Spagna all’improvviso non facevo più parte della rosa. Inoltre non mi è stato dato alcun motivo per cui non avrei dovuto far parte del gruppo. Né perché non volessero costruire nulla con me. Altri giocatori sono stati acquistati per un sacco di soldi. In quel momento ho pensato: ‘Voglio ancora giocare a calcio? Questo è il mio sogno. Voglio giocare ai massimi livelli. Qui non sono apprezzato»