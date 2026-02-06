Acquafresca: «Se tornassi indietro, non ci penserei due volte ad andare alla Lazio! Su Lotito…»

Robert Acquafresca, ex attaccante, si è raccontato in un’intervista e ha svelato un retroscena interessante. Le dichiarazioni emerse

L’ex attaccante Robert Acquafresca è stato protagonista di una lunga intervista ai microfoni di TMW Radio, dove ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera. Durante la chiacchierata, quest’ultimo ha anche parlato della possibilità di trasferirsi alla Lazio in passato, un’opportunità che, come rivelato, non si è mai concretizzata, ma che ha avuto un ruolo importante nella sua carriera. Vi proponiamo le sue dichiarazioni:

«Potevo andare al Napoli e alla Lazio! Quando firmai per il Genoa vi era la possibilità di andarci, ma per tempistiche non se ne fece nulla. Lotito mi chiamava di notte durante le trattative con la Lazio. Mi ricordo che festeggiammo il compleanno di mia moglie in un locale di Cagliari, arrivò verso mezzanotte la chiamata del presidente. Se tornassi indietro, non ci penserei due volte ad andare in quei club. Cercavo le condizioni migliori per esprimermi, mi sarei lanciato di più».

