Connect with us

Hanno Detto

Acquafresca: «Se tornassi indietro, non ci penserei due volte ad andare alla Lazio! Su Lotito…»

Published

2 ore ago

on

By

Acquafresca CRO6715 e1734105825342

Robert Acquafresca, ex attaccante, si è raccontato in un’intervista e ha svelato un retroscena interessante. Le dichiarazioni emerse

L’ex attaccante Robert Acquafresca è stato protagonista di una lunga intervista ai microfoni di TMW Radio, dove ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera. Durante la chiacchierata, quest’ultimo ha anche parlato della possibilità di trasferirsi alla Lazio in passato, un’opportunità che, come rivelato, non si è mai concretizzata, ma che ha avuto un ruolo importante nella sua carriera. Vi proponiamo le sue dichiarazioni:

«Potevo andare al Napoli e alla Lazio! Quando firmai per il Genoa vi era la possibilità di andarci, ma per tempistiche non se ne fece nulla. Lotito mi chiamava di notte durante le trattative con la Lazio. Mi ricordo che festeggiammo il compleanno di mia moglie in un locale di Cagliari, arrivò verso mezzanotte la chiamata del presidente. Se tornassi indietro, non ci penserei due volte ad andare in quei club. Cercavo le condizioni migliori per esprimermi, mi sarei lanciato di più».

LEGGI ANCHE: Fabiani: «Pedraza arriverà alla Lazio a luglio, è tutto fatto. Su Diogo Leite posso dire che…»

Quote Juventus Lazio
Acquafresca: «Se tornassi indietro, non ci penserei due volte ad andare alla Lazio! Su Lotito...» 23

QUOTE JUVE LAZIO – La Juve ospita la Lazio dell’ ex Maurizio Sarri: entrambe le squadre puntano alla vittoria per provare a dare continuità al proprio percorso.
La giocata SEGNA GOL TEAM CASA (la Juve fa almeno un gol) è a quota 8.00 su SNAI.
La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×