Calciomercato
Fabiani: «Pedraza arriverà alla Lazio a luglio, è tutto fatto. Su Diogo Leite posso dire che…»
Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, nella conferenza stampa odierna ha parlato anche di Pedraza e Diogo Leite: le sue parole
Angelo Fabiani oggi ha toccato diversi temi tra campo e dirigenza, accennando anche a due nomi che hanno animato il calciomercato invernale biancoceleste. Il direttore sportivo della Lazio nella conferenza stampa di questa mattina ha fatto il punto sullo spagnolo Pedraza e sul possibile arrivo di Diogo Leite. Le sue parole:
PEDRAZA E DIOGO LEITE – «Sul mercato in entrata c’è anche l’accordo chiuso con contratto firmato da Pedraza, arriverà a luglio alla Lazio. Diogo Leite l’abbiamo sentito ma ha avuto un infortunio che lo terrà fuori per 6 settimane, c’è l’accordo con il suo avvocato. Lui voleva venire prima del mercato e prima dell’infortunio».
LEGGI ANCHE: LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI FABIANI
