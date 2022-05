Acerbi: «Una stagione particolare per me. Dico grazie a Leiva» – FOTO

Acerbi, attraverso un post social, ha analizzato la stagione che si è appena conclusa. E arriva anche il saluto per chi va via

Acerbi, attraverso un post social, ha analizzato la stagione che si è appena conclusa. E arriva anche il saluto per chi va via, in quanto è terminata la sua avventura in biancoceleste.

«Una stagione ricca di emozioni, gioie e alcune incomprensioni, ma l’importante, come al solito, è il risultato ottenuto sul campo: obiettivo Europa centrato. Un saluto particolare a Lucas Leiva, con il quale ho avuto la fortuna di condividere molte esperienze importanti e che stimo sia come uomo che come calciatore, un punto di riferimento per i giovani che hanno avuto la fortuna di imparare da lui. In bocca al lupo per il futuro anche a Thomas Strakosha e Luiz Felipe».