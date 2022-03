Acerbi: «È il derby più sentito d'Europa. Sulle parole di Mourinho...»

Acerbi è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara dei biancocelesti contro la Roma: le sue parole

«Il derby è una partita che si prepara da sola, è il derby più sentito in Europa. Ti dà la carica e l’agitazione sana per giocare bene. È entusiasmante giocare queste partite, ma è ancora più bello vincerle. Abbiamo preparato questa partita come le altre, sapendo che è una gara a sé e che si prepara da sola. Sappiamo che bisognerà essere concentrati, carichi e determinati. Servirà lucidità, perché la Roma ha giocatori forti e vorrà vincere. Finalmente gli stadi tornano a riempirsi, ne avevamo bisogno e anche la gente ha bisogno di venire allo stadio».

«Le dichiarazioni di Mourinho? Per proteggersi sono cose che si dicono. Per il derby le energie si trovano, potresti giocare anche il giorno prima e si trovano. Non c’è stanchezza».