Abodi annuncia: «Vogliamo ammodernare gli STADI, ma per farlo ci serve QUESTO…»

Le parole di Andrea Abodi, Ministro dello Sport e dei Giovani, sulla situazione stadi nel calcio italiano. I dettagli

Andrea Abodi, Ministro dello Sport e dei Giovani, ha parlato a Il Messaggero della situazione degli stadi in Serie A.

PAROLE – «Con il MEF abbiamo istituito un gruppo di lavoro tecnico che si occupa degli aspetti finanziari e di valutare i progetti in chiave di fattibilità. Dopo le audizioni con i Comuni e i club per gli stadi di Bologna, Firenze, Cagliari, Parma ed Empoli, incontreremo quelli di Napoli, Roma, Milano, Verona, Palermo e Genova. Questa iniziativa del governo non vuole solo selezionare i cinque stadi per Euro 2032, ma anche ammodernare gli stadi italiani nel loro complesso. Servono regole chiare e nuovi stadi per il calcio».