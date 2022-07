Abbonamenti Lazio, Curva Nord sold out: i numeri

Continua la campagna abbonamenti in casa Lazio. E la Curva Nord è ufficialmente e definitivamente sold out

Continua la campagna abbonamenti in casa Lazio. E la Curva Nord, come raccontato da La Repubblica, è ufficialmente e definitivamente sold out.

La notizia era già nell’aria, ma ora, con gli ultimi abbonamenti di ieri, il pienone è stato raggiunto. Le tessere sottoscritte sono circa 18mila e l’obiettivo è quello di superare soglia 20mila, come successo tre anni fa, l’ultima stagione prima della pandemia.