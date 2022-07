Abbonamenti Lazio: Curva Nord verso il sold out. Il dato aggiornato

Abbonamenti Lazio: prosegue a gonfie vele la vendita libera. La Curva Nord verso il sold out, ecco il dato

Procede a gonfie vele la campagna abbonamenti della Lazio, con la vendita libera che sta producendo ottimi risultati.

Rimangono pochissimi posti disponibile in Curva Nord, che si avvicina al sold out totale. L’obiettivo dei 20mila abbonamenti è sempre più vicino. Un risultato positivo per il club, che ha già comunicato la chiusura anticipata della campagna abbonamenti all’8 agosto invece che al 10 agosto.