Zola: «Mancini? Il nuovo CT deve essere libero di fare un buon lavoro. Sarri è perfetto per l’Atalanta» – VIDEO

Gianfranco Zola, vice presidente della Lega Pro, ha rilasciato delle dichiarazioni sui giovani, il presidente della FGIC ma anche Mancini e Sarri

Gianfranco Zola continua a muoversi con autorevolezza anche fuori dal campo. L’ex fuoriclasse di Napoli, Chelsea e Cagliari, oggi vicepresidente della Lega Pro, sta cercando di mettere la propria esperienza al servizio di un calcio italiano chiamato a rinnovarsi. A margine dell’evento benefico organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro, l’ex fantasista ha affrontato diversi temi legati al presente e al futuro del movimento, soffermandosi soprattutto sul ruolo dei giovani, sulla Nazionale e su alcune figure centrali del panorama tecnico italiano.

Zola, il nodo dei giovani e la necessità di cambiare passo

Uno dei punti più importanti del pensiero di Zola riguarda la crescita dei giovani. Il calcio italiano, secondo una linea ormai sempre più condivisa, ha bisogno di offrire maggiore spazio ai talenti emergenti, costruendo percorsi credibili tra settore giovanile, prime squadre e campionati professionistici.

Zola, Mancini e il possibile nuovo corso della Nazionale

Nel corso del suo intervento, Gianfranco Zola ha parlato anche del ritorno di Roberto Mancini alla guida della Nazionale. L’ex Lazio, figura di grande peso nella storia recente del calcio italiano, rappresenta un profilo capace di riaccendere attenzione e responsabilità attorno all’Italia. Il tema della panchina azzurra resta centrale per un movimento che ha bisogno di identità, continuità e risultati.

Zola, il pensiero su Sarri e la ripartenza dall’Atalanta

Spazio anche a Maurizio Sarri, pronto a ripartire dall’Atalanta dopo la stagione alla guida della Lazio. La scelta del tecnico può rappresentare uno snodo interessante per il campionato, perché unisce un allenatore dalla forte identità tattica a un club abituato negli ultimi anni a lavorare su organizzazione, intensità e sviluppo dei giocatori. Anche questo passaggio rientra nel discorso più ampio tracciato da Zola: il calcio italiano deve ritrovare coraggio, progettualità e una visione più moderna, partendo dalle competenze e da figure capaci di incidere davvero.

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