Calciomercato
Aumenta la concorrenza per Piccoli! Anche il Bologna sul classe 2001: contatti in corso con la Viola
Il Bologna ha messo nel mirino Roberto Piccoli! Sono in corso i contatti con la Viola per capire la fattibilità della trattativa
Il Bologna continua a lavorare con grande intensità sul calciomercato in entrata e sta valutando un nuovo innesto di peso per il proprio reparto avanzato. Come riportato dal portale Gianlucadimarzio.com, il club rossoblù ha messo nel mirino Roberto Piccoli, attaccante di proprietà della Fiorentina. I dialoghi tra le parti sono appena iniziati e la trattativa si trova tuttora nelle sue fasi preliminari, ma la dirigenza emiliana punta a portare il giocatore in rosa attraverso un’operazione a titolo definitivo.
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La formula per convincere la Fiorentina a cedere Piccoli
Proprio la volontà dei rossoblù di acquistare il cartellino a titolo definitivo potrebbe rappresentare la chiave decisiva per sbloccare l’affare. Questa formula gradita potrebbe fare la differenza sia per convincere la viola sia per incontrare il favore dello stesso ex Cagliari. Sul centravanti si era mosso in precedenza anche il Genoa, ma la società viola ha preferito mettere in stand-by i colloqui con i liguri per valutare soluzioni più vantaggiose.
La concorrenza della Lazio nella corsa a Piccoli
La strada per arrivare a Piccoli non è priva di insidie. Sullo sfondo resta vigile anche la Lazio, che sta monitorando con attenzione la punta viola. Per i biancocelesti il giocatore rappresenta la prima alternativa a Santi Gimenez, pista complicata dalla concorrenza del Porto e dalle difficoltà nella trattativa con il Milan. Il Bologna, forte dell’inserimento immediato con formula definitiva, proverà a bruciare i tempi per regalare il rinforzo al proprio allenatore.
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