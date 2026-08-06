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Calciomercato

Futuro Floriani, non solo il Cagliari sul terzino: anche il Monza alla finestra

Published

2 giorni ago

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Futuro Floriani, aumenta l’interesse nei confronti del terzino biancoceleste: oltre al Cagliari si registra l’ingresso del Monza

Romano Floriani sta effettuando un buon ritiro estivo tanto da convincere Gattuso a puntare su di lui in vista della nuova stagione ormai alle porte. La Lazio vorrebbe coccolarsi il terzino, ma la concorrenza non manca.

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Il destino di Mussolini legato all’uscita di Lazzari

Il mercato in uscita condizionerà parecchio la permanenza del ragazzo e lo slot potrebbe liberarlo Manuel Lazzari, per cui l’interesse di alcune squadre non manca, tra cui il Sassuolo. In caso di partenza di Floriani, le squadre che gli permetterebbero di crescere non mancano, a partire dal Cagliari, che cerca terzini giovani e promettenti per rafforzare la formazione di Pisacane. Tuttavia, riporta Monza-News.it, si registra un forte interesse del Monza, pronto a sfruttare le ultime settimane di mercato.

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