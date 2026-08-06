Lazio e Betis si contendono Ivanovic! Biancocelesti in pole: si attende la risposta del Benfica

Lazio e Betis si contendono Franjo Ivanovic! I biancocelesti sono in pole e hanno il sì dell’attaccante: la palla passa al Benfica

Importanti novità sull’asse di calciomercato tra Roma e Lisbona. La Lazio si è reinserita con grande determinazione nella corsa all’attaccante Franjo Ivanović, di proprietà del Benfica. Secondo quanto rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà su X, la società biancoceleste ha impresso una forte accelerata all’operazione, incassando già il gradimento totale da parte del giovane centravanti croato.

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Lo stallo del Betis nella corsa a Ivanović

A favorire l’inserimento dei biancocelesti sono state le difficoltà riscontrate dal Betis Siviglia. Il club spagnolo, fortemente interessato al profilo del giocatore, ha chiesto qualche giorno di tempo prima di affondare il colpo, in quanto vincolato alla priorità di completare almeno un’operazione in uscita nel proprio reparto avanzato. Un momento di esitazione che i dirigenti capitolini hanno subito sfruttato per portarsi in prima fila.

Ore contate per la risposta del Benfica su Ivanović

Con l’accordo stipulato lato giocatore, la Lazio attende ora una risposta definitiva da parte dei lusitani entro il fine settimana. I biancocelesti puntano a chiudere la trattativa in tempi brevi per regalare al tecnico un rinforzo di prospettiva ma già pronto per il palcoscenico della Serie A. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per determinare il futuro di Franjo Ivanović.