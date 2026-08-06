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Lazio tra mercato bloccato e amichevoli: il cammino verso l’esordio stagionale
La Lazio continua la preparazione in vista dell’esordio in Coppa Italia nonostante il momento delicato. Il bilancio delle amichevoli
Si avvicina a grandi passi l’inizio della stagione 2026/27 per la Lazio, attesa dal primo impegno ufficiale dei trentaduesimi di finale contro il Mantova, in programma domenica 16 agosto. La formazione guidata da Gennaro Gattuso sta vivendo un momento decisamente delicato a causa del clima di forte tensione che avvolge l’ambiente biancoceleste. Tra un calciomercato in entrata che stenta a decollare, la dura protesta della tifoseria contro il presidente Claudio Lotito e il flop della campagna abbonamenti, il tecnico si trova a dover isolare il gruppo per concentrarsi esclusivamente sul lavoro da svolgere in campo.
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Il percorso della Lazio durante le amichevoli estive
Nonostante le difficoltà fuori dal rettangolo di gioco, la squadra sta cercando di reagire sul terreno di gioco. Sebbene l’affiatamento generale sia ancora da affinare e la manovra richieda ulteriori correttivi, i test estivi hanno regalato finora indicazioni confortanti sul piano dei risultati, con ben cinque vittorie ottenute in altrettante sfide disputate. Il cammino è iniziato con il 3-1 nel test in famiglia contro la Lazio U20, firmato dalla doppietta di Gabriele Artistico su rigore e dal gol di Sana Fernandes. A seguire è arrivato il rotondo 6-0 contro la Castellana Flaminia, grazie ai centri di Matteo Cancellieri, Fisayo Dele-Bashiru, R. Bordon, Petar Ratkov, Nicolò Rovella e al rigore nel finale di Mattia Zaccagni. Grande spettacolo anche nel 6-3 calato contro l’Avellino, match sbloccato da Serra e impreziosito dalla doppietta di Petar Ratkov e dai gol di Reda Belahyane, Gabriele Artistico dal dischetto e Taylor. Infine, la squadra di Gennaro Gattuso si è imposta per 1-2 sul campo dell’Ascoli con le firme di Mattia Zaccagni e Petar Ratkov, i quali si sono ripetuti ieri contro l’Ostiamare con due doppiette per il 4-0 finale.
L’ultimo test della Lazio in vista del debutto
Per completare la preparazione e affinare gli ultimi automatismi tattici, la squadra capitolina sarà impegnata nell’ultimo test amichevole prima delle gare da dentro o fuori. Domenica 9 agosto la Lazio salirà infatti a Frosinone, sul terreno dello stadio Stirpe, per una sfida cruciale che servirà a Gattuso per trarre le ultime conclusioni in vista del debutto ufficiale in coppa.
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