Zoff: «Per la Lazio un LUSSO Mandas e Provedel. Baroni ha un suo SEGRETO e sul RUOLO di presidente...»

Le dichiarazioni di Dino Zoff sulla nuova Lazio di Baroni, sulla coppia di portieri biancoceleste e sul ruolo di presidente

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Dino Zoff, ex allenatore e presidente della Lazio, ha rilasciato queste dichiarazioni sul club biancoceleste:

PAROLE – «Avere Mandas e Provedel insieme è un lusso e danno sicurezza, Provedel ieri sera l’ho visto tranquillo sulle uscite. Oggi nel campionato italiano ci sono sempre meno portieri che escono. Baroni ha fatto tanta gavetta, la salvezza dello scorso anno con il Verona è stata incredibile, si sta comportando bene e il suo segreto è la normalità, lui è un uomo di campo che sa fare bene il suo mestiere. Il ruolo di presidente? Me l’ha imposto Cragnotti, mi ha detto che io ero un uomo da Lazio ovviamente ho accettato per il bene della Lazio, in carriera ho sempre lavorato per il bene dell’azienda e non solo per il mio».