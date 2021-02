Ziegler e il retroscena di mercato: «Reja mi chiese di firmare con la Lazio»

Ziegler, ex difensore della Sampdoria, ha commentato la gara dei blucerchiati contro la Lazio, rivelando anche un retroscena di mercato

Reto Ziegler, ex difensore blucerchiato, ha presentato – nel match program di Lazio–Sampdoria – la sfida dell’Olimpico e rivelato un aneddoto di calciomercato. Ecco le parole del giocatore, per il sito ufficiale biancoceleste:

GARA – «Mi aspetto una lazio molto offensiva fin dall’inizio, con più possesso palla ed un grande pressin g. la Sam ria invece sarà solida, pericolosa in contropiede e sul palle inattive. Questo poi è un campionato molto interessante da vedere ed uno dei più equilibrati degli ultimi anni».

CRESCITA MARUSIC E AUGELLO – «Non ho visto tante partite per fare un’analisi precisa, ma parliamo di due giocatori affidabili che hanno trovato fiducia. Ecco perché non sono sorpreso dalla loro continuità di rendimento».

RETROSCENA MERCATO – «Affrontare i biancocelesti è sempre stato difficile, il ricordo più bello risale forse al 2011, quando dopo una partita, terminata 1-0 per la Lazio, Reja mi chiese di firmare per la Lazio. Sentire le sue parole fu un grande orgoglio».

FUTURO – «Ho passato tre anni bellissimi come capitano dei Dallas nella MIS, adesso il mio obiettivo è quello di rimettermi in gioco in Europa. Sono svincolato ed in forma: mi alleno duramente ogni giorno, so di avere ancora qualche buon anno ad alti livelli».