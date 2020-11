Zenit, Karavaev rischia di non recuperare per la Lazio

Lo Zenit potrebbe dover rinunciare a una pedina in difesa all’Olimpico con la Lazio

Lo Zenit San Pietroburgo volta pagina dopo il pareggio in campionato (2-2 ieri nella gara giocata alle 14.30 italiane), ma potrebbe perdere Karavaev, terzino o quinto di destra nello scacchiere di mister Semak. L’allenatore dei russi ha spiegato nel dopo-gara che il calciatore è stato sostituito per problemi fisici da valutare, ribadendo come la sostituzione fosse dovuta ad un infortunio e non ad una scelta tecnica. Il venticinquenne, perno anche della nazionale russa, è a forte rischio per il match di Champions League in programma martedì a Roma contro la Lazio.