Zeman ricoverato in ospedale: colpito da una piccola ischemia. Le condizioni dell’ex Lazio

Zeman ricoverato in ospedale, le condizioni dell’ex allenatore della Lazio, colpito da una piccola ischemia. Tutti gli aggiornamenti

Zdenek Zeman sta affrontando una situazione abbastanza delicata. Il 22 febbraio scorso ha lasciato la panchina del Pescara per sottoporsi all’ennesimo intervento chirurgico. Oggi un nuovo ricovero per l’ex tecnico della Lazio.

La motivazione, come spiegato dal Corriere dello Sport, per cui l’ex biancoceleste è ritornato nuovamente in ospedale è una leggera ischemia, che lo ha colpito in questi ultimi giorni. Apprensione per l’ex allenatore, novità attese nelle prossime ore.