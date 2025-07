Baroni, Benedetti elogia l’ex tecnico della Lazio ora al Torino: «Con i biancocelesti ha lottato fino alla fine e non è facile a Roma»

Le parole di Silvano Benedetti, ex calciatore del Torino, su Marco Baroni, nuovo tecnico granata ed ex Lazio e sulle sue qualità da tecnico

Il mondo del calcio italiano è un calderone di passioni, aspettative e pressioni immense, soprattutto in piazze calde come Roma. Per un allenatore, riuscire a isolare la propria squadra da questo frastuono e trasmettere un senso di calma e fiducia è un’impresa che rasenta l’arte. In questo contesto, le parole di Silvano Benedetti a La Gazzetta dello Sport risuonano come un’analisi lucida e preziosa sulla qualità forse più distintiva di un tecnico moderno: il carisma che si traduce in serenità. Non si tratta solo di schemi tattici o preparazioni atletiche, ma di quella capacità intangibile di infondere tranquillità in un ambiente costantemente sotto i riflettori, permettendo ai giocatori di esprimersi al meglio senza farsi schiacciare dal peso delle aspettative. La Lazio, sotto la guida di Marco Baroni la scorsa stagione, è riuscita a mostrare una solidità invidiabile, lottando per obiettivi ambiziosi come la qualificazione alla Champions League fino all’ultima giornata. Un traguardo significativo, che assume un valore ancora maggiore se si considera la complessità e la pressione dell’ambiente capitolino, noto per le sue dinamiche intense e spesso destabilizzanti. È proprio questa abilità di creare una bolla protettiva attorno al gruppo, mantenendo alta la concentrazione e la performance, che Benedetti identifica come la qualità principale e forse la più decisiva per il successo in un campionato esigente come la Serie A.

LA QUALITÀ PRINCIPALE DEL TECNICO – «Principalmente il fatto che con il suo carisma riesce a trasmettere serenità, a isolare la squadra dalla pressione che il calcio italiano comporta. Forse è la sua qualità migliore. La Lazio era solida e ha lottato fino all’ultimo per la Champions. Farlo a Roma non è mai facile».

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM