Marcos Antonio saluta definitivamente il Club capitolino: le ultime sul giocatore brasiliano rimasto al San Paolo

Marcos Antonio, ex giocatore della Lazio, rimarrà in Brasile per meno di 5 milioni di euro! Le ultime sul giocatore

Un’esperienza molto intensa con la maglia della Lazio è stata quella dell’ex calciatore biancoceleste Marcos Antonio che, come riporta SkySport, rimarrà in Brasile anche nella prossima stagione. Nessun rientro a Roma quindi per il giocatore che rimarrà ancora un nuovo anno al San Paolo, dove ha passato l’ultima stagione in prestito.

A scegliere questa meta era stato lui stesso nella finestra estiva di calciomercato dello scorso anno con un riscatto fissato a circa 4,2 milioni di euro. Il club brasiliano, secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini di SkySport, ha deciso di acquistarlo a titolo definitivo. Ora è il suo momento di terminare questa intensa esperienza capitolina di Serie A per rimanere in Sudamerica.