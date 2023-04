Zazzaroni: «Sto dalla parte di Lukaku, un finale da vergogna»

Zazzaroni, il giornalista commenta l’episodio che ha visto coinvolto Lukaku nel finale burrascoso di Torino tra Juve e Inter

A tenere banco in queste ultime ore è stato il finale di Juventus-Inter con la rissa scatenata dopo il gol di Lukaku e la conseguente esultanza dell’ex Chelsea. A intervenire in difesa del giocatore è Ivan Zazzaroni, il quale rilascia queste dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset

PAROLE – Non aveva senso quello che è accaduto. Una partita corretta finita in un modo vergognoso, porterà effetti molto negativi per i calciatori. La Juventus è irreprensibile e individuerà i colpevoli. Mi sento di stare dalla parte di Lukaku tutta la vita. La partita? Tecnicamente ha detto poco. Ha giocato meglio l’Inter, la Juventus si è difesa. C’è stato questo altro mani in area, che è un classico in questi anni alla Juve da De Ligt a Bremer, che ha riaperto la partita