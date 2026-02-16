Zazzaroni: «L’assenza dei tifosi della Lazio fa un rumore terribile. Non penso che Sarri voglia andarsene e sul Flaminio…»

Ivan Zazzaroni ha parlato delle situazione della Lazio del tecnico Maurizio Sarri e sul progetto dei lavori allo stadio Flaminio di Roma

Le parole di Ivan Zazzaroni fotografano il momento delicato della Lazio tra contestazione dei tifosi, progetto Flaminio e futuro di Maurizio Sarri Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il direttore del Corriere dello Sport ha analizzato senza filtri la situazione che sta attraversando la Lazio, soffermandosi sia sul rendimento della squadra sia sulla protesta della Curva Nord nei confronti della società guidata da Claudio Lotito. Le sue parole:

CONTESTAZIONE DEI TIFOSI – «Ho visto quello che sta accadendo a Torino, che è esattamente ciò che è successo a Roma. La tifoseria più presente è diventata quella più assente: questo penso sia il modo più civile per protestare. Se non mi piace un film, non vado al cinema, è normale. E l’assenza fa un rumore terribile. Di stadi vuoti ne ho visti tanti ma mai avrei immaginato l’assenza della Nord, l’ho trovato un segnale molto forte. Conosco la tifoseria della Lazio, so cosa significa per i laziali non andare allo stadio, rifiutare questa gestione in questo modo l’ho trovato un suggerimento per il presidente, per riflettere sulla situazione attuale dopo 20 anni».

STADIO FLAMINIO – «Sono curioso di vedere il progetto del Flaminio, lo fa un mio amico e so che è molto serio. Dubito che Lotito voglia lasciare se fa un simile progetto».

FUTURO DI SARRI – «Ha un contratto lungo, Per come si sta comportando adesso non mi sembra sia uno che voglia andar via ed è una sorta di garanzia. Ma la squadra è povera, sempre più povera. Questa non è la Lazio, ha dei contenuti tecnici bassi. Con Cragnotti sognavi, siamo abituati a quella Lazio lì».

CORSA AD UN POSTO IN EUROPA – «Como e Bologna sono superiori sul piano tecnico e dei cambi. Il Como ha grande energia e non ha l’obbligo di vincere. Mi sembra la squadra favorita. Il Bologna si è un po’ compromesso ultimamente. La Lazio delle tre mi sembra quella inferiore».

