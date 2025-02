Lazio, Zazzaroni su Baroni: «Sta sfruttando al massimo le proprie risorse; fa cose importanti con 13-14 giocatori»

Le parole di Ivan Zazzaroni sulla Lazio: «Il problema di base dei biancocelesti è stato quello dei pagamenti e delle formule»

Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di RadioSei della rosa della Lazio, i rinforzi e gli infortunati. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Il problema di base della Lazio è stato quello dei pagamenti e delle formule. Gli obiettivi erano Fazzini e Casadei, ma non ci sono state le condizioni finanziarie. Belayhane è un giocatore di qualità, partirà da riserva. Sta tornando Vecino che è un giocatore molto importante che sarà spesso schierato con Rovella e Guendouzi. Penso che la soluzione del 4-3-3 ora sarà presa maggiormente in considerazione. In condizioni normale Juventus e Milan dovrebbero essere avanti in classifica a Lazio e Fiorentina. La squadra di Baroni sta sfruttando al massimo le proprie risorse, va capito quanto il mercato possa spostare. Il tecnico biancoceleste sta facendo cose importanti con 13-14 giocatori davvero forti»