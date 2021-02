Zazzaroni attacca gli arbitri UEFA: «Dall’Europa sappiamo uscire da soli»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si schiera contro gli arbitri europei dopo gli errori contro Juve, Lazio e Atalanta

Duro editoriale di Ivan Zazzaroni sulle pagine del Corriere dello Sport. Il direttore si schiera contro gli arbitri europei e la Uefa dopo gli errori in Champions:

«Desidero ricordare all’UEFA e al suo designatore (in tribuna a Bergamo) Roberto Rosetti (italiano: dagli amici mi guardi Iddio) che dall’Europa siamo in grado di uscire da soli, non è necessario che ci venga continuamente indicata la porta. Abbiamo già i nostri guai, i nostri difetti, le nostre incoerenze, evidenziate dall’atteggiamento che teniamo in campo: le squadre italiane giocano lavorando, con le tensioni, il peso e gli effetti che ne derivano, le altre si divertono».