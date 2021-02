Fallo Boateng Milinkovic-Savic, per Grinfeeld non è calcio di rigore – FOTO

Jerome Boateng entra su Milinkovic-Savic al limite dell’area di rigore ma per il direttore di gara non è calcio di rigore

Un episodio che farà molto discutere. Minuto 18′ del primo tempo, Milinkovic-Savic prende palla e si avvicina all’area di rigore e prima di scaricarla subisce il fallo di Jerome Boateng al limite dell’area di rigore.

Il direttore di gara israeliano Grinfeeld fa ampi gesti che non c’è fallo e l’azione sfuma per un fuorigioco successivo biancoceleste. Qualche secondo di silent check con il VAR e il gioco riparte senza assegnare il penalty alla Lazio. Vibranti le proteste della panchina per un fallo che appare solare.