Zazza: «A Formello ci troviamo benissimo e ci sentiamo coccolati dai big e in particolare questi due giocatori è bello sentirli»

Intervenuto ai microfoni di E’ sempre Primavera, il giovane biancoceleste Zazza rilascia una curiosa intervista parlando di chi sono i difensori a cui fa riferimento alla Lazio

PAROLE – Ci sentiamo coccolati, questo centro sportivo è bellissimo e molto moderno. Sono in Primavera da due anni, siamo curati su tutto. Se si vuole fare questa vita bisogna fare tanti sacrifici ma io sono disposto a farli perché l’ho scelto. Vorrei vedere di più la mia famiglia e gli amici ma sono sacrifici che si fanno. Tra i grandi in Nazionale penso a Bastoni, ma anche qui alla Lazio penso a Romagnoli o Gila. Capita spesso di incontrare durante gli allenamenti ed è sempre un piacere ascoltarli e apprendere da loro. Le emozioni del gol con la Sampdoria? Bei ricordi, il cross era perfetto e sono stato bravo ad anticipare i difensori. L’esultanza? Segno poco, ho fatto un mix. Poi mi sono ricordato di una promessa a Nazzaro e Di Tommaso, su un film che avevamo visto in trasferta e abbiamo fatto dei gesti per ricordarlo. Com’è Bordon? Tanta roba