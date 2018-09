Zavondik, Ceo Marathonbet: «La Lazio una scommessa ma vorremmo continuare in futuro»

Marathonbet, le parole del Ceo dell’azienda Natalia Zavondik

Marathonbet e Lazio hanno stretto un sodalizio, almeno fino al 31 dicembre prossimo fin quando non entrerà in vigore il decreto dignità. Il Ceo dell’azienda Natalia Zavondik ha parlato ai microfoni di Agimeng in merito alla questione:«Dallo scorso agosto Marathonbet è sponsor della Lazio e lo sarà sino al prossimo 31 dicembre, avendo firmato la sponsorizzazione dopo il decreto dignità. Puntare sulla Lazio è stata una scommessa e in futuro vorremmo continuare a lavorare con questa società. L’Italia rappresenta un mercato chiave per Marathonbet e l’approvazione del decreto dignità è arrivata come un fulmine a cielo sereno che può creare problemi in termini di sponsorizzazione. Se gli operatori legali che pagano le tasse in Italia non potranno pubblicizzare i propri prodotti non avranno nessun beneficio nell’investire nel vostro paese, mentre il mercato nero crescerà in modo esponenziale. La situazione non è affatto positiva e speriamo che possa cambiare».