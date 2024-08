Zauri: «Con Tudor qualcosa è andato STORTO. Baroni Lazio? La vedo così»

Luciano Zauri, ex terzino biancoceleste, ha parlato così della situazione allenatore: il suo commento su Baroni e Tudor

Luciano Zauri ha parlato così a Radio Laziale della situazione allenatore in casa Lazio.

LE PAROLE – «La Lazio aveva scelto altro con Tudor. C’era un’idea di fare qualcosa insieme ma qualcosa è andato storto. Mi viene da pensare che è successo tutto in tempo e la Lazio ha trovato un altro allenatore molto preparato. Lo conosco personalmente dai tempi del Pescara. Non era la prima scelta ma è uno che sa fare il suo lavoro e lo ha dimostrato sul campo. Baroni ha voglia, ha fame e prepara molto bene le partite. Il Venezia è una neopromossa e i risultati di agosto lasciano il tempo che trovano ma partire bene con queste idee provate in ritiro mi fa ben sperare. Se la Lazio ragiona da squadra in modo pragmatico, mi aspetto una stagione interessante».