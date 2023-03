Zauri: «Pesa l’assenza di Immobile ma con l’AZ ottima prestazione»

Luciano Zauri, ex terzino della Lazio, ha analizzato la sconfitta dei biancocelesti ieri contro l’AZ Alkmaar: le sue parole

Intervistato da New Sound Level, Luciano Zauri ha espresso il proprio pensiero sulla gara di ieri in Conference League tra Lazio e AZ Alkmaar:

«La Lazio ha pensato che la partita fosse più semplice di quanto in realtà è poi stata. Nel primo quarto d’ora potevano stare 3-0, contro una squadra che aveva sbagliato un approccio. I ragazzi di Sarri erano partiti molto bene, con un ottimo possesso palla, tante occasioni pericolose, poi il gol non è arrivato, l’AZ si è riorganizzato e ha messo in campo una buona qualità, sfruttando quelle due occasioni. La Lazio può passare il turno, ma prima deve pensare a domani, mettendo da parte questa sconfitta. Secondo me l’atteggiamento è stato sbagliato, ma la squadra ha fatto una buona prestazione, anche se dopo l’1-0 sembra aver rimesso un po’ i remi in barca. Le occasioni non sono mancate, ai punti la squadra ha fatto più dell’AZ. Le uscite palle al piede? Io penso che certe cose vengano preparate in un modo, poi sta ai giocatori applicarle e interpretarle. Se Marusic fa quel rinvio centrale, è normale che Sarri non sia contento. Io, però, da allenatore non sarei dispiaciuto. La Lazio viene da una partita, quella di venerdì, impegnativa fisicamente e psicologicamente, nonostante questo ieri ha prodotto tanto e se fosse finita 5-2 nessuno avrebbe detto nulla. La Lazio dovrà accantanore ogni partita giocata, nel bene o nel male. L’unico problema sarà quello dell’attaccante, l’assenza di Ciro complica molto le cose».