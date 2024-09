Zauri Lazio: «Baroni è un ottimo allenatore, ma la CHAMPIONS... Zaccagni CAPITANO? Penso questo»

Le parole di Luciano Zauri, ex calciatore della Lazio, su Marco Baroni e le possibilità di qualificazione in Champions League

Luciano Zauri, ex calciatore della Lazio, ha parlato a news.Superscommesse.it del momento dei biancocelesti e le ambizioni in campionato della squadra di Baroni. Di seguito le sue parole.

BARONI E LOTTA CHAMPIONS – «Baroni non ha goduto di particolare entusiasmo e calore al suo arrivo, ma è un allenatore che mi piace molto. Anche nelle passate stagioni, tra Lecce e Verona, ha fatto un ottimo lavoro. La Lazio è una squadra interessante e profondamente rinnovata, con cambiamenti importanti anche nel sistema di gioco, un po’ di rodaggio è necessario. Champions? Non credo la Lazio abbia una rosa all’altezza per ambire ad un posto Champions. La qualificazione rimane un sogno che va vissuto giornata dopo giornata. Molto dipenderà anche dal rendimento dei nuovi innesti. Credo sia più realistico un sesto/settimo posto, ma ambire a qualcosa in più è sicuramente legittimo».

ZACCAGNI CAPITANO – «Zaccagni è un giocatore importante, è giusto che la società cerchi anche di responsabilizzarlo. Nelle ultime due stagioni è sempre stato tra i migliori ed ha fatto vedere cose positive anche in Nazionale, nonostante la debacle agli Europei. Insomma, ben venga la fascia di capitano. Certo, si tratta di una responsabilità in più, ma credo che Zaccagni sia ormai abituato alle pressioni. La fascia poi può dare anche maggiori motivazioni e nuovi stimoli».