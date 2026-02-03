Zauri: «Lo stadio vuoto è una sconfitta per tutti! Ho un occhio di riguardo per Maldini. Su Lotito…»

Luciano Zauri, ex biancoceleste, è intervenuto in merito al momento attuale della Lazio! Le sue dichiarazioni

Nella giornata di ieri 2 febbraio si è chiusa definitivamente la finestra invernale di mercato! Ciò che è successo in casa Lazio ha fatto discutere assai, a dire la sua è intervenuto l’ex biancoceleste Luciano Zauri ai microfoni di Radiosei. Diversi i temi trattati, eccoli di seguito:

STADIO VUOTO – «Lo stadio vuoto è una sconfitta per tutti. Ciò significa che ci sono stati degli errori ed è necessario farsi una domanda. Io ad inizio stagione non ero pessimista, ora ci troviamo di fronte ad una squadra indebolita da ogni punto di vista. Compreso il rapporto con Sarri che non va via per un discorso di amore verso i tifosi. Lavorare in tale condizione è difficile, anche perché oltre a questo ci sarebbe anche da vincere le partite».

ROMAGNOLI – «Ora da lui vedremo tutto quello che già ha dimostrato in campo. Può sembrare complicato voltare pagina, poi con il tempo la situazione potrà essere smaltita. La Lazio ora deve ritrovare delle gerarchie interne, delle linee guida venute meno dall’uscita di giocatori fondamentali. Lui sarà importante per tirare il carro fino al termine della stagione».

LOTITO – «Il blocco del mercato ha creato una frattura insanabile. Si è rotto qualcosa, il mercato di gennaio ha creato altri problemi. La testimonianza di Lazio-Genoa è quella di un punto di non ritorno. Dispiace, ma è normale che il presidente debba fare il suo mestiere ed anche migliorare la squadra».

MALDINI – «Ho un occhio di riguardo per lui, l’ho anche affrontato ai tempi della Primavera. Sembrava volasse, si intravedeva qualcosa di diverso. A fasi alterne ha dimostrato, ma non si è mai espresso nella totalità. Su di lui si può puntare, con il ko di Zaccagni avrà il proprio spazio. Gli auguro di dimostrare il suo valore!».

