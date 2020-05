Calciomercato Lazio, il Real Zaragoza pensa al dopo Luis Suarez

Direttamente dalla Spagna arrivano le voci che vedrebbero il Real Zaragoza impegnato nella sostituzione di Suarez, prossimo alla Lazio

Il primo colpo estivo della Lazio è sempre più vicino: dopo l’ok di Luis Suarez al trasferimento in biancoceleste, pare che il Real Zaragoza, che comunque non detiene il cartellino del giocatore, stia iniziando a sondare il terreno per un possibile sostituto.

A riportare la notizia è direttamente Heraldo.es, quotidiano spagnolo, che vede Fabio Abreu in pole position. Dopo Escalante (acquistato nella sessione invernale ndr), potrebbe arrivare un altro rinforzo per Simone Inzaghi.