Calciomercato Lazio, Luis Suarez: contratto quinquennale a 1,5 milioni per il colombiano

Calciomercato Lazio, va avanti la trattativa per portare Luis Suarez nella Capitale: ecco l’offerta dei biancocelesti

La Lazio lavora senza sosta in vista della prossima sessione di mercato. Gli obiettivi della società sono chiari: mantenere i big e acquistare un giocatore per reparto per rinforzare la rosa. Per quanto riguarda l’attacco nel mirino c’è Luis Suarez, quest’anno in prestito al Real Saragozza ma di proprietà del Watford.

Come riporta il Corriere dello Sport la Lazio avrebbe già trovato un accordo con il giocatore e nei prossima giorni si avvierà la trattativa con il club inglese. La società capitolina è pronta ad offrire al giocatore un contratto da 1.5 milioni di euro per cinque anni. L’operazione, compresi i bonus, dovrebbe aggirarsi attorno ai 18-20 milioni di euro. Sul colombiano c’è anche l’interesse di Napoli, Valencia e Real Madrid.