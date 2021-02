Zaniolo: «Derby? Potevo essere un’arma in più anche se un giocatore non fa una squadra»

Nicolò Zaniolo è tornato a parlare del derby perso dalla Roma durante una chiacchierata con i followers su Clubhouse

«Alla fine un giocatore non fa la squadra, magari potevo essere un’arma in più, se hai tanti giocatori in rosa va bene. Io non potevo fare niente da solo, è la squadra che è importante, abbiamo perso 3-0 non è che se giocavo io finiva 5-3, quello che dico è che se la squadra ha più elementi può fare meglio. Ci sono partite che si sbaglia, al derby ha sbagliato Ibanez, succede»