Zaniolo: «Sarebbe un sogno andare in Champions, non ci poniamo limiti. Ecco cosa dobbiamo fare»

Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore della Fiorentina, Nicolò Zaniolo ha parlato così della corsa Champions, nella quale è coinvolta anche la Lazio:

PAROLE – «Se la Champions è un obiettivo? Siamo molto forti, in ogni reparto possiamo dire la nostra, siamo molto completi. Dobbiamo mantenere la nostra identità, sarebbe un sogno andare in Champions, ma non ci poniamo limiti o obiettivi».