Zanetti saluta Belahyane: «Ringrazio Reda per quello che fa tatto. Non sono triste per la sua cessione, ecco perché»

Paolo Zanetti, tecnico del Verona, ha parlato così in conferenza stampa della cessione di Reda Belahyane alla Lazio

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta, il tecnico del Verona Paolo Zanetti ha parlato così della cessione di Reda Belahyane alla Lazio:

PAROLE – «Sono triste per i giocatori persi per squalifica e infortunio. Non per Reda (Belahyane, ndr) che ha avuto un’opportunità importante. Lo ringrazio per quello che ha dato tutto il mese di gennaio, anche a Monza, pur essendo al centro del mercato. Poi le situazioni accadono, abbiamo perso lui e altri sono rimasti. Non sono triste per chi va via».