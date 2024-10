Zambrotta: «La Lazio di Baroni mi ha colpito, gioca un ottimo calcio. La Juve...»

Le parole dell’ex giocatore, Gianluca Zambrotta, sulla sfida di stasera tra Juve e Lazio e sullo stato di salute delle due squadre

Gianluca Zambrotta, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della sfida di questa sera tra Juve e Lazio e non solo. Ecco le sue parole.

SQUADRE CHE MI HANNO COLPITO– «L ’Udinese e la Lazio di Baroni: sta bene, corre e gioca un ottimo calcio. Poi mi ha colpito la forza del Napoli dopo un anno disastroso. Ha sbagliato al debutto, poi si è ripresa grazie a Conte: sarà tra le antagoniste dell’Inter».

JUVE LAZIO– «Bella partita. La Juve è in emergenza e il periodo è complesso con sette partite prima della prossima sosta. Però Motta è un ottimo allenatore: ho giocato con lui a Barcellona e sono andato a trovarlo quando allenava a Bologna. È giovane ma di grande personalità, non ha paura di portare avanti le sue idee e le sue scelte. Dice le cose in faccia e lancia i giovani, che è un bene per la Juve. E poi ha Vlahovic: era partito con difficoltà, ma ora si è ritrovato. Yildiz è giovane e deve far esperienza, ma ha sicuramente qualità»