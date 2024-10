Zaccardo: «Presto per giudicare, ma la Lazio è in ripresa. Per lo scudetto...»

Cristian Zaccardo, ex calciatore di Serie A e della Nazionale italiana, ha parlato così della Lazio e delle squadre protagoniste in questo campionato

Intervenuto ai microfoni di TMW, Cristian Zaccardo ha parlato così delle squadre protagoniste del campionato di Serie A, tra le quali c’è anche la Lazio:

PAROLE – «Milan, fiducia a Fonseca? Sì. Quando uno sceglie una strada… Poi chi la vive nel quotidiano sa molte più cose di noi. Ma tutte le squadre sono ancora in carreggiata. L’Inter sulla carta è la più forte, il Napoli era partito male dopo la partita col Verona e ora invece è una squadra solida, che si difende bene e vince. C’è l’Atalanta, che per me può essere l’anti-Inter. C’è la Juventus che ha cambiato tanto, la Lazio è in ripresa, la Roma pure ha cambiato. E’ ancora presto per giudicare, aspettiamo la fine del girone d’andata».