Zaccagni è in Paideia, visite mediche in corso FOTO & VIDEO

Mattia Zaccagni è arrivato in Paideia dove svolgerà le visite mediche con la Lazio. Le immagini del giocatore

(Dal nostro inviato) – In casa Lazio è il Zaccagni day: il nuovo acquisto biancoceleste è arrivato in Paideia per le consuete visite mediche prima di tuffarsi pienamente nella nuova avventura agli ordini di Maurizio Sarri.

LEGGI ANCHE: Zaccagni Lazio, l’analisi tattica del neo biancoceleste. Intelligenza al potere

Grande curiosità sicuramente per vedere all’opera il nuovo acquisto biancoceleste che potrebbe diventare una vera e propria arma tattica per il nuovo allenatore laziale.