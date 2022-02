Zaccagni al top: Sarri conta sull’uomo più in forma

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zaccagni è l’uomo più in forma della Lazio e contro l’Udinese Sarri punta molto su di lui, soprattutto per le numerose assenze

Doppietta contro il Bologna e gol del momentaneo vantaggio contro il Porto. Mattia Zaccagni è senza alcun dubbio l’uomo più in forma della Lazio.

Ed ecco che, viste anche le numerose assenze, per la sfida di oggi con l’Udinese, Sarri non può non puntare su di lui. La speranza è che l’ex Verona riesca a sbrogliare la matassa e a trovare il guizzo decisivo.