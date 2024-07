Zaccagni SALUTA Immobile: DEDICA da brividi sui social – FOTO

Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, ha salutato sui propri profili social Ciro Immobile, ex attaccante del club biancoceleste

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Mattia Zaccagni, esterno della Lazio, ha salutato con una bellissima storia Ciro Immobile:

PAROLE – «Tante cose ce le siamo già dette! Grazie per tutto Ciruzzo, nessuno dimenticherà quello che hai fatto per questa società! Sei stato e rimani un esempio dentro e fuori dal campo. Ti faccio un grande in bocca al lupo per questa tua nuova avventura. Spero di rivederti presto amico mio, Ti voglio bene».