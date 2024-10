Zaccagni out in Como Lazio: Baroni pronto a sostituirlo così! Le ultimissime sulla formazione

Zaccagni out in Como Lazio di questa sera: ecco come Baroni si prepara a sostituire il capitano nell’undici titolare. Le ultime

Non ci sarà Mattia Zaccagni questa sera contro il Como. Il capitano biancoceleste è ancora out per i problemi dovuti alla gastroenterite, che lo avevano già messo ko contro il Genoa.

Così come successo contro i rossoblù, quindi, ci sarà spazio dall’inizio per Noslin, reduce dal suo secondo gol in campionato. Insieme a lui, dietro Castellanos, dovrebbero esserci Pedro e Tchaouna.