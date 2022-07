Zaccagni, nuovo look per il biancoceleste – FOTO

Appena tornato dal ritiro di Auronzo di Cadore, subito nuovo look per Mattia Zaccagni. Le foto arrivano sui social

Appena tornato dal ritiro di Auronzo di Cadore, subito nuovo look per Mattia Zaccagni. La foto è stata pubblicata dallo stesso calciatore sul suo profilo Instagram.

Il centrocampista ex Verona ha fatto una buona impressione in ritiro , ma dovrà comunque trovare il forma in vista dell’esordio in campionato contro il Bologna, in programma il 14 di agosto.