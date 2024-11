Zaccagni vuole riconquistare la Nazionale: «Per Spalletti posso fare anche questo»

Le parole di Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, sul suo obiettivo di ritrovare la convocazione nella Nazionale di Spalletti

Mattia Zaccagni, nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato della Nazionale e di come il capitano della Lazio punti a riconquistarla. Di seguito le sue parole.

NAZIONALE – «È un obiettivo per tutti, mi sarebbe piaciuto andarci. Per Spalletti posso anche ricoprire il ruolo di seconda punta. In partita con la Lazio mi alleno a farla, spesso mi trovo a ridosso del centravanti. Se il modulo della Nazionale fosse lo stesso della Lazio il mister mi chiamerebbe a occhi chiusi».