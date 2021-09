Zaccagni: «Felicissimo dell’esordio. Testa alla prossima» – FOTO

Mattia Zaccagni ha parlato del suo esordio con la maglia della Lazio, che lo ha reso felice nonostante il risultato

Mattia Zaccagni, come Toma Basic, ha fatto ieri il suo esordio con la maglia della Lazio. Un esordio non felice, visto il risultato, ma l’ex Verona ha mostrato sui social tutte le sue emozioni.

«Felicissimo di avere esordito con questa maglia, peccato per il risultato! Testa alla prossima», queste le sue parole. E chissà che per lui, giovedì con il Galatasaray, non possa esserci una chance dal 1′.