Zaccagni a LSC: «Dobbiamo farci un esame di coscienza e non farci buttare giù. Non è una questione tattica»

Zaccagni ha commentato il ko contro il Mantova: ecco le parole del capitano biancoceleste dop la sconfitta con i virgiliani

L’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Mantova lascia il segno in casa Lazio. Al termine della sfida, il capitano Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, senza cercare alibi per spiegare la prestazione dei biancocelesti.

L’attaccante e capitano biancoceleste ha sottolineato gli errori commessi dalla squadra e chiesto una reazione immediata in vista dell’inizio del campionato. Ecco le sue considerazioni.

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Le parole di Zaccagni sulla sfida contro il Mantova

LA DELUSIONE – «Abbiamo preso un pugno in faccia. Siamo dispiaciuti, abbiamo lavorato benissimo in questo mese e mezzo, speravamo di iniziare a raccogliere qualcosa. Siamo partiti male, abbiamo sbagliato molto. Dobbiamo essere più coraggiosi, rischiare di più in campo. È andata male, domani analizzeremo la partita, poi ripartiremo per l’inizio del campionato».

LA QUESTIONE TATTICA – «È una questione tattica? Qui la questione tattica non c’entra niente, anche se venivamo da un sistema completamente diverso. Ma in allenamento avevamo preparato cose diverse rispetto a quelle che abbiamo fatto stasera. Dobbiamo farci un’esame di coscienza, non è possibile perdere una partita del genere. Rimboccarci le maniche in settimana, perché inizia il campionato».

COSA SERVE ALLA LAZIO – «Di cosa abbiamo bisogno? Fino a prima della partita, ti avrei risposto di nulla. Stavamo bene, ci stavamo allenando alla grande, c’è una buona alchimia nel gruppo. Quest’inciampo non ci deve buttare giù. Dobbiamo ripartire al più presto».