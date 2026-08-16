Futuro Tavares, il Porto torna all’attacco! Contatti in corso per il terzino lusitano

Futuro Tavares, si registra il ritorno di fiamma del Porto per il terzino! Sono in corso i contatti per capire la fattibilità dell’operazione

La Lazio si muove con decisione su più fronti in questa sessione di calciomercato, prestando grande attenzione anche alle operazioni in uscita per sfoltire l’organico Tra i calciatori destinati a salutare la Capitale c’è Nuno Tavares. Il terzino portoghese è ormai ai margini del progetto tecnico biancoceleste, come dimostra la mancata convocazione da parte di mister Gennaro Gattuso per la sfida di Coppa Italia contro il Mantova. Un segnale inequivocabile che certifica la sua cessione imminente.

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Il Porto piomba sul terzino portohese

Sul classe 2000 si registra il gradimento del Milan, ma la pista più calda porta all’estero. Come svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X, il Porto ha mosso passi concreti: sono infatti in corso contatti fitti in queste ore per definire il trasferimento del terzino lusitano in patria.

Ritorno di fiamma del Porto per il terzino biancoceleste

Si tratta di un vero e proprio ritorno di fiamma. Già un mese fa i dragões, su esplicita richiesta dell’allenatore Francesco Farioli, avevano provato l’affondo decisivo. In quell’occasione l’assalto si era concluso con un nulla di fatto a causa del veto posto da Gattuso, che aveva blindato il terzino. Ora gli scenari sono radicalmente cambiati e la trattativa per il terzino portoghese viaggia spedita verso la fumata bianca.