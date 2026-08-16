Calciomercato
Nuno Tavares cancella i post della Lazio dai social! Un nuovo indizio sul futuro del laterale?
Nuno Tavares non è stato convocato per la sfida contro il Mantova e sui social sono sparite le immagini legate alla sua esperienza nella Capitale
Il futuro di Nuno Tavares alla Lazio continua a essere avvolto dai dubbi e da un alone fitto di mistero. Dopo l’esclusione dalla lista dei convocati di Gennaro Gattuso per la gara di Coppa Italia contro il Mantova, nelle ultime ore è arrivato anche un segnale dai social che alimenta ulteriormente le voci di mercato.
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Nuno Tavares, spariti i post con la Lazio
Dal profilo Instagram del terzino portoghese risultano infatti scomparsi i post relativi alla sua esperienza in biancoceleste. Un gesto che, pur non rappresentando di per sé una conferma di addio, inevitabilmente viene letto come un ulteriore indizio in una fase nella quale la posizione del giocatore è già al centro delle valutazioni di mercato.
A rendere ancora più significativa la situazione c’è la mancata convocazione per il primo appuntamento ufficiale della stagione. Gattuso non ha inserito Nuno Tavares nel gruppo scelto per affrontare il Mantova all’Olimpico, mentre tra i laterali figurano altre alternative a disposizione del tecnico.
Futuro da definire nelle ultime settimane di mercato
Con la sessione estiva ancora aperta, la possibilità di una separazione resta quindi concreta. La Lazio dovrà decidere se puntare ancora sul portoghese oppure valutare eventuali offerte.
L’eliminazione dei contenuti biancocelesti da Instagram non certifica una cessione, ma si aggiunge agli altri segnali che rendono il futuro di Nuno Tavares sempre più incerto.
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