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Lazio Mantova LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match

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1 ora ago

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Lazio Mantova: i biancocelesti di Gattuso scendono in campo per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Segui il match con noi!

Lazio e Mantova si sfidano oggi a partire dalle ore 21.15 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione del signor Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. La squadra allenata dal tecnico Gattuso affronta quella di Modesto nella sfida dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!

CRONACA LAZIO MANTOVA

Aggiornamenti dalle ore 21.15

TABELLINO LAZIO MANTOVA

In attesa delle formazioni ufficiali

GOL:

AMMONIZIONI:

ESPULSIONI:

LAZIO (): . A disposizione: . Allenatore: Gennaro Gattuso

MANTOVA ():A disposizione: . Allenatore: Francesco Modesto

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: MUCERA

1^ ASSISTENTE: CORTESE

2^ ASSISTENTE: GENTILE

4^ UOMO:  GUIDA

VAR: CAMPLONE

ASSISTENTE VAR: GIUA

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