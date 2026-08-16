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Lazio Mantova LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match
Lazio Mantova: i biancocelesti di Gattuso scendono in campo per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Segui il match con noi!
Lazio e Mantova si sfidano oggi a partire dalle ore 21.15 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione del signor Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. La squadra allenata dal tecnico Gattuso affronta quella di Modesto nella sfida dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!
CRONACA LAZIO MANTOVA
Aggiornamenti dalle ore 21.15
TABELLINO LAZIO MANTOVA
In attesa delle formazioni ufficiali
GOL:
AMMONIZIONI:
ESPULSIONI:
LAZIO (): . A disposizione: . Allenatore: Gennaro Gattuso
MANTOVA (): . A disposizione: . Allenatore: Francesco Modesto
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: MUCERA
1^ ASSISTENTE: CORTESE
2^ ASSISTENTE: GENTILE
4^ UOMO: GUIDA
VAR: CAMPLONE
ASSISTENTE VAR: GIUA
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