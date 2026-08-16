Floriani Mussolini tra permanenza alla Lazio e mercato: il Cagliari torna alla carica

Il classe ’03 Floriani Mussolini può lasciare i biancocelesti in prestito, ma Gattuso potrebbe anche decidere di trattenerlo dopo la Cremonese

Il futuro di Romano Floriani Mussolini è uno dei dossier ancora aperti in casa Lazio in questo calciomercato estivo dove ci sono molte incognite e poche certezze. Dopo il mancato riscatto da parte della Cremonese, il laterale è tornato a disposizione dei biancocelesti e nelle prossime settimane dovrà essere presa una decisione definitiva.

L’ipotesi di una nuova partenza resta concreta, soprattutto attraverso la formula del prestito, ma non va esclusa la possibilità che Gennaro Gattuso scelga di tenerlo all’interno della rosa.

Ultimissime Lazio LIVE: le prime dichiarazioni di Frattesi! Il sogno per la difesa è Tomori

Floriani Mussolini, il Cagliari torna a muoversi

Tra le società maggiormente interessate, come confermato anche da TMW, c’è il Cagliari, che aveva già sondato la situazione a inizio luglio. Nelle ultime ore sarebbero arrivati nuovi contatti per capire i margini di un’operazione.

Per i sardi potrebbe trattarsi di un affare sostenibile, eventualmente attraverso un prestito accompagnato da un diritto di riscatto contenuto. Prima, però, servirà una scelta definitiva della Lazio.

Gattuso può decidere di trattenerlo

Il rendimento dell’ultima stagione ha permesso a Floriani Mussolini di accumulare esperienza importante. Con la Cremonese ha raccolto 28 presenze in Serie A, mettendo a referto 1 assist alla sua prima annata nel massimo campionato.

Numeri che potrebbero convincere Gattuso a valutarlo ancora prima di autorizzarne l’uscita. La Lazio dovrà quindi stabilire se utilizzare il classe 2003 come alternativa sulla corsia oppure concedergli continuità altrove. La decisione è ora nelle mani della Lazio e di Gattuso, solo il tepo ci potrà dare il responso definitivo circa il suo futuro.