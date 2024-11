Zaccagni Lazio, il capitano a caccia del terzo gol consecutivo. E contro il Bologna...

Zaccagni Lazio, domenica tornerà sul campo dell’Olimpico in seguito alla sosta per le Nazionali e vorrà spingere la sua squadra verso la vittoria

Fascia da capitano e maglia numero dieci sulle spalle, Mattia Zaccagni è diventato un vero leader per questa Lazio e le sue giocate stanno risultando decisive. A conferma di ciò, i due gol consecutivi contro Cagliari e Monza che hanno regalato sei punti alla squadra di Baroni.

Come riporta Il Corriere dello Sport, l’esterno biancoceleste è alla ricerca del terzo gol consecutivo, cosa che gli è riuscita soltanto nella stagione 2022/2023. Inoltre, contro il Bologna ha segnato la sua unica doppietta con la maglia della Lazio. Uno stimolo in più per cercare la via della rete.